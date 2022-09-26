Об этом сообщается на сайте Сил Специальных Операций Вооруженных Сил Украины.

Известные украинские актеры, музыканты и другие культурные деятели обратились к украинцам, которые проживают на временно оккупированных территориях Юга и Востока. Акция "Культурное сопротивление" была организована с целью поддержать украинцев в оккупированных городах и поселках.

Актер Константин Войтенко призвал жителей ТОТ внести свой вклад в победу Украины - не сотрудничать с оккупантами и не поддерживать "референдум".

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя обратился к украинцам с призывом игнорировать "волеизъявление" кафиров и попросил дождаться украинскую армию.

"Украина никогда не будет частью России", - подчеркнул в своем обращении актер Станислав Боклан и призвал не верить оккупантам.

Со своими обращениями к украинцам, которые сейчас живут в российской оккупации, обратились также Тарас Цымбалюк, Певцы DZIDZIO и Александр Пономарев, Ксения Мишина, Лилия Ребрик, солист группы Green Gray Андрей Яценко (Diesel) и Игорь Кондратюк.

"Референдумы" в частично оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях проходят с 23 по 27 сентября. Украина требует срочного проведения Совбеза ООН по этому акту агрессии.

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