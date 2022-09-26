Украинские артисты призвали жителей оккупированных территорий бойкотировать "референдумы"
Известные музыканты и актеры записали видеообращение к украинцам во временной оккупации с призывом не сотрудничать с российскими захватчиками
Об этом сообщается на сайте Сил Специальных Операций Вооруженных Сил Украины.
Известные украинские актеры, музыканты и другие культурные деятели обратились к украинцам, которые проживают на временно оккупированных территориях Юга и Востока. Акция "Культурное сопротивление" была организована с целью поддержать украинцев в оккупированных городах и поселках.
Актер Константин Войтенко призвал жителей ТОТ внести свой вклад в победу Украины - не сотрудничать с оккупантами и не поддерживать "референдум".
Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя обратился к украинцам с призывом игнорировать "волеизъявление" кафиров и попросил дождаться украинскую армию.
"Украина никогда не будет частью России", - подчеркнул в своем обращении актер Станислав Боклан и призвал не верить оккупантам.
Со своими обращениями к украинцам, которые сейчас живут в российской оккупации, обратились также Тарас Цымбалюк, Певцы DZIDZIO и Александр Пономарев, Ксения Мишина, Лилия Ребрик, солист группы Green Gray Андрей Яценко (Diesel) и Игорь Кондратюк.
- "Референдумы" в частично оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях проходят с 23 по 27 сентября. Украина требует срочного проведения Совбеза ООН по этому акту агрессии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.96
Покупка 40.96Продажа 41.89
-
EUR
Покупка 39.53Продажа 40.8
- Актуальное
- Важное