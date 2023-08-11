Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".



"На Донетчине наши подразделения имеют продвижение. Продвижение в сторону Новоселки и Клещиевки. На Горловском направлении, где непосредственно работает наше подразделение, идет контрбатарейная борьба. Именно об этом говорил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Поэтому уже можно говорить. Наша артиллерия очень хорошо работает по оккупационным войскам", - рассказал Фирсов.



Военнослужащий также рассказал об активности вражеской авиации на Горловском направлении



"Активная работа нашей артиллерии на Горловском направлении очень вдохновляет пехоту. Мы слышим постоянные выстрелы в сторону противника. Хочу добавить очень важную информацию. В последнее время мы впервые начали слышать от наших артиллеристов, что им хватает боеприпасов и именно 155-мм артиллерийских боеприпасов. То есть боеприпасов уже хватает. Из неприятного - мы и дальше имеем проблемы с вражеской авиацией. Российская авиация очень активна на нашем направлении", - добавил он.

Увеличение производства боеприпасов в мире

Отметим, что к беспрецедентному увеличению производства боеприпасов для нужд Украины прибег и ЕС. 13 апреля Совет ЕС одобрил выделение €1 млрд на боеприпасы для Украины.

2 мая в ЕС подготовили план производства 1 млн снарядов для Украины и собственных запасов.

Впоследствии главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил , что с начала года в рамках инициативы по предоставлению Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов государства Европейского Союза уже передали более одной пятой части, а также ракеты.

1 июня Европарламент поддержал законопроект об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет, которые пойдут в поддержку армии Украины.

А 7 июля Совет Европейского Союза и Парламент согласовали проект регламента "Акта в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), который позволит увеличить производство ракет и БК. 13 июля Европарламент утвердил планы по увеличению производства боеприпасов и ракет в ЕС, чтобы преодолеть их текущий дефицит из-за поставок в Украину.

25 июля в ЕС вступил в силу план увеличения производства боеприпасов для Украины.

9 августа стало известно, что Министерство обороны США модернизирует оборонно-промышленную базу и расширяет производство критически важных боеприпасов , сохраняя приверженность поддержке Украины.