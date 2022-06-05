Украинские артиллеристы уничтожили склады войск РФ с горючим, техникой и боеприпасами
Артиллеристы 43 и 45 бригад накрыли огнем склады с топливом, техникой и боеприпасами российских оккупантов
Об этом информирует в фейсбуке пресс-служба 45 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины.
Украинские артиллеристы прокомментировали это уничтожение диалогом:
"Орки: Нам жарко, мы отойдем назад – сгруппируемся. Найдите нас, если можете!
45 оабр и братняя 43 оабр: Вызов принят.
БПЛА1: Нашла, корректирую.
Гармаши: Мы подойдем поближе!
БПЛА1: Два выстрела точно. Переходим к стрельбе на поражение! Меня подбили, я падаю. Слава Украине!
Гармаши: Тогда мы еще насыпим! Пять снарядов – огонь!
Местные жители: Вау, попали – горит!
Передовой наблюдательный пост: Детонирует всю ночь!
БПЛА2: Группировка зачищена! Давайте еще!
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