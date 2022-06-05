Об этом информирует в фейсбуке пресс-служба 45 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины.

Украинские артиллеристы прокомментировали это уничтожение диалогом:

"Орки: Нам жарко, мы отойдем назад – сгруппируемся. Найдите нас, если можете!

45 оабр и братняя 43 оабр: Вызов принят.

БПЛА1: Нашла, корректирую.

Гармаши: Мы подойдем поближе!

БПЛА1: Два выстрела точно. Переходим к стрельбе на поражение! Меня подбили, я падаю. Слава Украине!

Гармаши: Тогда мы еще насыпим! Пять снарядов – огонь!

Местные жители: Вау, попали – горит!

Передовой наблюдательный пост: Детонирует всю ночь!

БПЛА2: Группировка зачищена! Давайте еще!

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