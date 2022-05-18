Украинские артиллеристы уничтожили российскую станцию для обнаружения сигналов радиоизлучения
Украинские десантники и пехотинцы уничтожили российскую станцию помех для обнаружения сигналов радиоизлучения Р-330Ж "Житель"
Об этом сообщило командование ДШУ ВСУ в телеграме.
"Артиллерийские подразделения Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск ВС Украины уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки препятствий Р-330Ж "Житель", - говорится в сообщении.
Комплекс используют для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот.
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