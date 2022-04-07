Украинские артиллеристы уничтожили российский ЗРК "Бук"
ССО ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук" и зачистили местность от оккупантов
Об этом заявили ССО ВСУ.
"В одном из операционных районов группа Сил специальных операций ВС Украины провела поиск и обнаружила ЗРК "Бук". После чего операторы навели огонь артиллерии на технику оккупанта. А затем приступили к зачистке местности. Во время нее наши воины убедились в результативности своей работы, найдя остатки уничтоженного "зверя" пусково-заряжающей установки ЗРК "Бук", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее ССО ВСУ захватили несколько единиц вражеской ПВО, в том числе ЗРК "Бук".
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