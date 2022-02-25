Украинские артиллеристы разбили оккупантов возле Старобельска
Колонна российской техники двигалась на Старобельск и готовилась переправиться через реку Айдар
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Россияне пытались зайти в тыл украинской армии, прорвав украинскую границу, чтобы разорвать линию обороны украинских войск.
Однако российские кафиры понесли потери и отступили.
- Ранее кафиры обстреляли Старобельск. Есть жертвы.
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