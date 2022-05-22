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Украинские артиллеристы показали, как прицельно уничтожили "пионом" российский топливозаправщик и несколько бронемашин

22 мая, 2022 воскресенье
13:06
война с Россией

Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады провели операцию по разведке и уничтожению самоходной пушкой "Пион" российского топливозаправщика и нескольких легковых бронемашин

Об этом информирует на странице в фейсбуке 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины .

"Космическая разведка как раз предоставила данные – есть достойная цель, вражеский объект. Слетали беспилотником вечером на разведку, подтвердили – работаем!

Придержали "вкусное" на раннее утро следующего дня. Снова вылетели и при поддержке пушки 2C7 четко и осторожно проработали.

Горячий запах украинского "пиона", а именно так называется эта пушка, – последнее, что ощутили оккупанты. У орков минус топливозаправщик и несколько единиц легкой бронетехники", – говорится в сообщении.

  • Также бойцы 59-й мотопехотной бригады показали уничтожение российской БМП.
  • В Луганской области украинские десантники и нацгвардейцы уничтожили российский самоходный миномет "Тюльпан" вместе с экипажем.
  • Гвардейцы уничтожили технику оккупантов, которые разрушили Павлоградский мост и обстреливали Северодонецк. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, уничтожить гаубицу "Пион" помогли российские пропагандисты, опубликовавшие видео с точным местоположением техники.
  • 21 мая в Луганской области оккупанты через 8 лет снова разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском.

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