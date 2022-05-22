Украинские артиллеристы показали, как прицельно уничтожили "пионом" российский топливозаправщик и несколько бронемашин
Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады провели операцию по разведке и уничтожению самоходной пушкой "Пион" российского топливозаправщика и нескольких легковых бронемашин
Об этом информирует на странице в фейсбуке 45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины .
"Космическая разведка как раз предоставила данные – есть достойная цель, вражеский объект. Слетали беспилотником вечером на разведку, подтвердили – работаем!
Придержали "вкусное" на раннее утро следующего дня. Снова вылетели и при поддержке пушки 2C7 четко и осторожно проработали.
Горячий запах украинского "пиона", а именно так называется эта пушка, – последнее, что ощутили оккупанты. У орков минус топливозаправщик и несколько единиц легкой бронетехники", – говорится в сообщении.
- Также бойцы 59-й мотопехотной бригады показали уничтожение российской БМП.
- В Луганской области украинские десантники и нацгвардейцы уничтожили российский самоходный миномет "Тюльпан" вместе с экипажем.
- Гвардейцы уничтожили технику оккупантов, которые разрушили Павлоградский мост и обстреливали Северодонецк. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, уничтожить гаубицу "Пион" помогли российские пропагандисты, опубликовавшие видео с точным местоположением техники.
- 21 мая в Луганской области оккупанты через 8 лет снова разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.24
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.9
- Актуальное
- Важное