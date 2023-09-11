Украинские активы российского пропагандиста Лебедева передали ФГИУ: на что пойдут деньги

Об этом идет речь на сайте учреждения.

В июле ВАКС в полном объеме удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и изъял эти активы у представителя страны-агрессора.

Среди активов – 2 квартиры в Киеве, площадью 138,5 м² и 193,2 м². Ранее они находились в прямом владении Лебедева и опосредованно через его бизнес-партнера Константина Моршнева.

После завершения государственной регистрации имущества ФГИУ рассмотрит вопрос о приватизации или передаче его аренду. Сообщается, что средства продажи или аренды пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Кроме того, правительство передало ФГИУ активы коллаборантки Екатерины Мартьяновой, которая является заместителем председателя общественной палаты террористической "ДНР".

Справка: Артемий Лебедев – российский бизнесмен, менеджер, пропагандист. Основатель, художественный руководитель и владелец "Студии Артемия Лебедева". Поддерживает путинский режим и войну России против Украины, не признает территориальную целостность Украины. Незаконно посещал аннексированный Россией Крым и неподконтрольные украинским властям территории Донбасса, за что получил запрет въезда в Украину. Распространяет фейки о российско-украинской войне (с 2014 г.) и поддерживает российскую пропаганду против Украины. Лебедев на своих страницах в соцсетях критиковал Революцию Достоинства в Украине, а также поддерживал российскую оккупацию Крыма. Как заявлял дизайнер, пребывание Крыма в составе Украины было "историческим недоразумением".