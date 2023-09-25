Украинские агропредприятия с начала года получили кредиты на 54,6 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Государство продолжает оказывать поддержку развитию аграрного предпринимательства.

По информации Минагрополитики, с начала года почти 11 тысяч украинских агропредприятий получили 54,6 миллиарда гривен банковских кредитов на развитие хозяйств. Из них 8,5 тыс. предприятий профинансировано на 32,3 миллиарда гривен по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9".

Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:

Киевская – 10,2 млрд гривен выделено для 802 предприятий;

Винницкая – 5,1 млрд гривен – для 1 231;

Днепропетровская – 4,85 млрд гривен – для 733;

Кировоградская – 4,3 млрд гривен – для 1 507;

Одесская – 3,8 млрд гривен – для 979.

По программе "Доступные кредиты 5-7-9" прежде всего получили предприятия следующих областей:

Кировоградская – 3,7 млрд гривен выделено для 1208 хозяйств;

Винницкая – 3,4 млрд гривен – для 963 хозяйств;

Одесская – 3,24 млрд гривен – для 789;

Киевская – 3,06 млрд. гривен – 652 хозяйств.

"Программа "Доступные кредиты 5-7-9" упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн грн. Кредитование предоставляется под 5-9% годовых, в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства", - говорится в сообщении.