Украинские аграрии завершили сбор пшеницы, гороха и ячменя

Министерство аграрной политики отчиталось о промежуточных результатах сбора урожая 2022 года, информация опубликована на сайте учреждения.

"По состоянию на 10.11.2022 уборка зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 8,5 млн га (76%), намолочено 36,1 млн тонн зерна", - говорится в сообщении.

Министерство предоставляет следующую статистику обработки продуктов посевной кампании:

Пшеница – обмолочено 4,7 млн га, собрано 19,4 млн тонн продукции;

Ячмень – обмолочено 1,6 млн га, собрано 5,6 млн тонн продукции;

Горох обмолочено 111,5 тыс. га, изъято 261 тыс. тонн продукции.

Урожай кукурузы собран на 39%, что составляет 1,6 млн. га, уже намолочено 9,6 млн. тонн; Гречку и просо собрали на 95%, обработано 153 тыс. тонн и 98 тыс. тонн продукции соответственно.

Министерство объявило, что областью с высокой урожайностью стала Хмельнитчина - там показатели составили 63,7 ц/га.

В Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областях аграрии намолотили более 2,8 млн. тонн зерна в каждой.



Напомним, что в прошлом году урожай ранних зерновых был рекордным за всю историю Украины. Аграрии собрали 40 млн тонн кукурузы, пшеницы – 32,4 млн тонн, ячменя – 10 млн тонн, а гороха – 581,5 тыс тонн.

В апреле 2022 года британская разведка заявляла , что украинский урожай уменьшится на 20% от прошлогодних объемов, и это повлияет на мировую продовольственную безопасность.

По сравнению с 2021, посевная кампания в этом году охватила 75% площадей, Денис Шмигаль утверждал , что "несмотря на беспрецедентные вызовы "кампания" была проведена успешно".

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