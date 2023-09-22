Украинские аграрии собрали уже 37,4 млн тонн зерновых и масличных культур
По состоянию на 22 сентября украинские аграрии продолжают обмолот поздних зерновых и технических культур. В настоящее время намолочено 37,4 млн тонн нового урожая
Об этом пишет Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Сбор зерновых и зернобобовых культур произведен на площади 6 841 тыс. га при урожайности 43,6 ц/га, намолочено 29 800,1 тыс. тонн зерна, из которых:
- пшеницы обмолочено 4 690 тыс. га, (урожайность – 47,3 ц/га), намолочено 22 190 тыс. тонн;
- ячменя обмолочено 1 504 тыс. га (урожайность – 39,0 ц/га), намолочено 5 862 тыс. тонн;
- гороха обмолочено 154 тыс. га (урожайность – 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тыс. тонн;
- кукурузы обмолочено 40,6 тыс. га (урожайность – 44,9 ц/га), намолочено 182,5 тыс. тонн;
- гречихи обмолочено 96,9 тыс. га (урожайность - 14,3 ц/га), намолочено 138,2 тыс. тонн;
- проса обмолочено 58,6 тыс. га (урожайность – 21,4 ц/га), намолочено 125,3 тыс. тонн;
- других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 297 тыс. га, намолочено 905 тыс. тонн.
Отмечается, что больше зерновых культур намолочено в Одесской области - более 3 млн тонн, в том числе пшеницы - 2,3 млн тонн и ячменя - 966,4 тыс. тонн. Лидером по сбору гречки является Виннитчина, там намолотили 21,38 тыс. тонн крупы, проса больше всего собрали на Полтавщине – 28,10 тыс. тонн.
Уборка масличных культур проведена на площади 2 988 тыс. га, намолочено 7 649 тыс. тонн, в том числе:
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рапса обмолочено на площади 1 396 тыс. га (урожайность — 28,7 ц/га), намолочено 4 003 тыс. тонн семян;
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подсолнечника обмолочено на площади 1 089 тыс. га, (урожайность - 21,8 ц/га), намолочено 2 375 тыс. тонн семян;
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сои обмолочено на площади 504 тыс. га (урожайность — 25,2 ц/га), намолочено 1 271 тыс. тонн.
Также аграрии Полтавщины являются лидером сбора подсолнечника (443,6 тыс. тонн) и сои (316,2 тыс. тонн), Одесщина – рапса (436,9 тыс. тонн).
- По состоянию на последний день лета аграрии всех областей Украины намолотили более 33 млн. тонн нового урожая, из которых – 29 млн. 184 тыс. тонн зерновых и более 4 млн. тонн масличных культур.
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