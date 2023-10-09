Украинские аграрии собирают рекордный урожай гречки. Это снизит цены на крупу

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает пресс-служба ведомства.

"В этом году благодаря благоприятным погодным условиям и Вооруженным Силам Украины обкос гречки проходит быстрее, чем в прошлом году. Уже собран урожай с 86% площадей по сравнению с 49% на аналогичную дату прошлого года. Что касается урожайности, то есть и лучшие результаты: текущий показатель равен 1,42 т/га, прошлогодняя из примерно такой же части площадей составляла 1,22 т/га. Собственно, именно эти факторы в совокупности дали нам возможность собирать рекордный урожай гречки", - рассказал чиновник.

На первую неделю октября аграрии уже намолотили 173,8 тыс. тонн гречки, однако сбор продолжается. В прошлом году было собрано около 148 тыс. тонн.

По его словам, рекордный урожай гречихи будет способствовать снижению цен на крупу.

Лидерами по намолоту гречки в этом году являются Виннитчина (23,40 тыс. тонн) и Хмельнитчина (22,50 тыс. тонн). В прошлом году на этот же период больше крупы было собрано на Сумщине (15,37 тыс. тонн) и Винницкой (12,20 тыс.тонн).