Украинские аграрии собирают рекордный урожай гречки. Это снизит цены на крупу
Украинские аграрии собирают рекордный урожай гречки. Это стало возможным благодаря рекордной площади посева этой культуры и благоприятной погоде
Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает пресс-служба ведомства.
"В этом году благодаря благоприятным погодным условиям и Вооруженным Силам Украины обкос гречки проходит быстрее, чем в прошлом году. Уже собран урожай с 86% площадей по сравнению с 49% на аналогичную дату прошлого года. Что касается урожайности, то есть и лучшие результаты: текущий показатель равен 1,42 т/га, прошлогодняя из примерно такой же части площадей составляла 1,22 т/га. Собственно, именно эти факторы в совокупности дали нам возможность собирать рекордный урожай гречки", - рассказал чиновник.
На первую неделю октября аграрии уже намолотили 173,8 тыс. тонн гречки, однако сбор продолжается. В прошлом году было собрано около 148 тыс. тонн.
По его словам, рекордный урожай гречихи будет способствовать снижению цен на крупу.
Лидерами по намолоту гречки в этом году являются Виннитчина (23,40 тыс. тонн) и Хмельнитчина (22,50 тыс. тонн). В прошлом году на этот же период больше крупы было собрано на Сумщине (15,37 тыс. тонн) и Винницкой (12,20 тыс.тонн).
- В августе Минагрополитики улучшило прогноз нынешнего урожая. Там подчеркнули, что Украина таким образом сможет увеличить экспорт агропродукции.
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