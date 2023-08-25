Украинские аграрии намолотили около 29 млн тонн зерна

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Ранее зерновые культуры собраны на площади 6 531 тыс. га при урожайности 44,0 ц/га.

пшеницы обмолочено 4647 тыс. га, (урожайность – 47,2 ц/га), намолочено 21,9 млн т;

ячменя обмолочено 1484 тыс. га (урожайность – 38,9 ц/га), намолочено 5,8 млн т;

гороха обмолочено 154 тыс. га (урожайность – 25 ц/га), намолочено 385,6 тыс. т;

проса обмолочено 8,21 тыс. га (урожайность – 17,6 ц/га), намолочено 14,42 тыс. т;

гречихи обмолочено 1,98 тыс. га (урожайность - 14,7 ц/га), намолочено 2,92 тыс. т.

Других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 237 тыс. га, намолочено 661,9 тыс. тонн.

В то же время лидером по намолоту зерновых остается Одесщина – 3,2 млн тонн, далее следуют Днепропетровщина – 2,6 млн тонн и Винницкая – 2,3 млн тонн. Больше обмолотили площадей зерновых в Запорожье - 96%.