Украинские аграрии намолотили около 29 млн тонн зерна
По состоянию на конец августа в Украине аграрии намолотили около 28,8 млн тонн зерна нового урожая. Лидером по намолоту зерновых остается Одесчина
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Ранее зерновые культуры собраны на площади 6 531 тыс. га при урожайности 44,0 ц/га.
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пшеницы обмолочено 4647 тыс. га, (урожайность – 47,2 ц/га), намолочено 21,9 млн т;
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ячменя обмолочено 1484 тыс. га (урожайность – 38,9 ц/га), намолочено 5,8 млн т;
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гороха обмолочено 154 тыс. га (урожайность – 25 ц/га), намолочено 385,6 тыс. т;
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проса обмолочено 8,21 тыс. га (урожайность – 17,6 ц/га), намолочено 14,42 тыс. т;
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гречихи обмолочено 1,98 тыс. га (урожайность - 14,7 ц/га), намолочено 2,92 тыс. т.
Других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 237 тыс. га, намолочено 661,9 тыс. тонн.
В то же время лидером по намолоту зерновых остается Одесщина – 3,2 млн тонн, далее следуют Днепропетровщина – 2,6 млн тонн и Винницкая – 2,3 млн тонн. Больше обмолотили площадей зерновых в Запорожье - 96%.
- Ранее сообщалось, что Полтавская, Винницкая и Одесская области завершили сбор урожая ранних зерновых, по результатам которого в Украине уже было собрано 27,3 млн тонн урожая.
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