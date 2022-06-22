Украинские агентства Bickerstaff и Banda получили награды на фестивале "Каннские львы"
Агентства Banda и Bickerstaff.284 получили серебряного и бронзового львов на фестивале "Каннские львы"
Об этом идет речь на сайте фестиваля.
На фестивале "Каннские львы"-2022 в номинации "Создание нового бренда" "награду "Бронзовый лев" получила компания Bickerstaff.284 за создание айдентики острова Хортица в Запорожье.
Агентство Banda получило на фестивале "Серебряного льва" за создание айдентики Чернобыля.
Всего четыре украинских проекта вошли в шортлит международного фестиваля, который стартовал 20 июня и продлится до 23 июня. Кроме указанных, в краткий список вошли также проекты "Зерна правды" - краудфаундинговая платформа о Голодоморе от агентства Postmen (должна собрать средства на строительство ІІ очереди Национального музея Голодомора-геноцида), а также бренд приложения "Дия".
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