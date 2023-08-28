Украинские АЭС выработали почти половину общей потребности электроэнергии страны и помогли удержать энергосистему

Об этом сообщило предприятие Энергоатом.

Как отметили в компании, именно ядерная генерация удержала отечественную энергосистему в условиях регулярных массированных ракетных атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины зимой. И даже во время масштабной ремонтной кампании АЭС продолжали генерировать электроэнергию для украинцев. К примеру, доля ее производства в июле составляла почти 45%.

За 7 месяцев 2023 года государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" в целом произвело 47,6% электроэнергии от общих потребностей страны. К сравнению: теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали - 27,8%, гидрогенерация - 14,1%, другие - 10,5%.

То есть, объем производимой Энергоатомом электроэнергии составлял почти половину того, что с начала года сгенерировали гидроэлектростанции в Украине, и вдвое превысил генерацию ТЭЦ и ТЭС, при этом атомная и гидроэнергетика в полном объеме обеспечили выполнение возложенных специальных обязанностей для населения.

В Энергоатоме напомнили, что в этом году в общем энергобалансе нет вклада крупнейшей и мощной АЭС Украины и Европы – Запорожской, которая в прошлом году, от начала временной оккупации и до момента полной остановки 11 сентября 2022 года, произвела и реализовала более 7 млрд кВт-ч электроэнергии. В компании подчеркнули, что это "не только принесло 14,5 млрд грн, но и придавало прочность украинской энергосистеме в военное время и помогло удержать низкие тарифы для населения".

Из-за повреждения большинства линий электропередачи, соединяющих ЗАЭС с украинской энергосистемой, станцию пришлось полностью остановить 11 сентября 2022 года. С тех пор она не дает, а только берет электроэнергию – постоянно потребляя по 75 МВт электроэнергии на собственные нужды, а затраты возмещает Энергоатом.