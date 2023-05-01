Украинские абитуриенты смогут сдать НМТ еще в 4 странах: расширенный список
Список государств и городов, в которых украинские абитуриенты смогут написать НМТ расширился - к нему присоединились еще 4 страны
Об этом пишет Минреинтеграция .
К списку добавились: Мерш (Люксембург), Майнц (Германия), Осло (Норвегия) и Бельдиби (Турция).
"До 7 мая в персональном кабинете можно сменить локацию для участия в НМТ на более удобную. Однако существует ограничение по количеству участников, которые могут проходить оценку. Поэтому следует не медлить с выбором и регистрироваться, пока есть места", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тестирование за границей будет проходить так же, как и в Украине – в специально оборудованных временных экзаменационных центрах. С участниками будут работать украиноязычные педагоги, обученные украинскими экспертами.
- 27 апреля стало известно, что количество стран, где можно сдать украинский национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2023 году, выросло до 32.
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