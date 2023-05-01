Об этом пишет Минреинтеграция .

К списку добавились: Мерш (Люксембург), Майнц (Германия), Осло (Норвегия) и Бельдиби (Турция).

"До 7 мая в персональном кабинете можно сменить локацию для участия в НМТ на более удобную. Однако существует ограничение по количеству участников, которые могут проходить оценку. Поэтому следует не медлить с выбором и регистрироваться, пока есть места", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тестирование за границей будет проходить так же, как и в Украине – в специально оборудованных временных экзаменационных центрах. С участниками будут работать украиноязычные педагоги, обученные украинскими экспертами.