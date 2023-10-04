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Украинская журналистка Виктория Рощина исчезла на оккупированной территории

4 октября, 2023 среда
19:40
Война с Россией

Украинская журналистка Виктория Рощина, получившая награду за свои репортажи о войне в Украине, исчезла на временно оккупированных территориях - она может находиться в российском плену

Об этом пишет The Daily Beast .

Родные и друзья сообщили, что не слышали о 26-летней Виктории Рощине с 3 августа, когда она находилась на временно оккупированных территориях для написания очередного репортажа. Они опасаются, что журналистка попала в российский плен.

Рощина, которая в прошлом году получила награду Международного женского медиафонда (IWMF) "За мужество в журналистике", в 2022 году дважды попадала в плен к российским военным. Несмотря на это, она снова возвращалась на захваченные территории.

По словам отца, Рощина отправилась из Украины в Польшу 27 июля и через три дня должна была добраться до оккупированных Россией территорий на востоке Украины. Когда родственники разговаривали с ней 3 августа, журналистка сказала им, что ее несколько дней проверяли на границе, однако не сообщила, где находится.

Впервые об исчезновении журналистки украинским властям сообщили 12 августа. 21 сентября семья также подала официальное заявление об исчезновении СБУ, Министерству реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Уполномоченному по правам человека.

"Служба безопасности Украины подтверждает нам, что Виктория в российском плену. Официальные лица говорят нам, что в российских тюрьмах много "замороженных" украинских заключенных и она может быть среди них", - говорит отец девушки.

Эксперт и адвокат Евгения Копалкина объяснила The Daily Beast, что сейчас много так называемых "замороженных" дел украинцев, которых содержали на оккупированных территориях во время войны, но российские власти не зарегистрировали их ни в одном изоляторе.

"Пропавших без вести можно держать в этих тюрьмах месяцами без какой-либо помощи адвокатов, их невозможно найти, если кто-то выходящий на свободу не скажет нам, что видел их", - добавила она.

Светлана Ганнушкина, одна из основателей российской правозащитной организации "Мемориал" и лауреат Нобелевской премии мира 2022 года заявила, что спрашивала о местонахождении Рощины в офисе уполномоченной России по правам человека Татьяны Москальковой.

"К сожалению, я еще не получила никакого ответа, это может занять больше месяца, запросов много", - сказала она изданию.

"Международному женскому медиафонду (IWMF) стало известно, что украинская журналистка-фрилансер, лауреат премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктория Рощина исчезла. Мы чрезвычайно обеспокоены ее безопасностью и призываем международное сообщество обратить внимание на эту ситуацию", - комментирует исчезновение .

Справочно. В начале полномасштабного вторжения в Украину Виктория Рощина работала на издание "Общественное", в рамках которого писала репортажи с временно оккупированных территорий.

7 марта прошлого года она наткнулась на батальон российских танков, обстрелявших ее машину. Через неделю российские военные задержали ее в селе Васильевка, но журналистке удалось скрыться.

11 марта 2022 года Рощина снова попала в плен в ФСБ России - по ее словам, ее захватили, когда она направлялась в Мариуполь. Она рассказала, что ее неделю содержали в Бердянске.

журналисты
оккупированные территории
окупанти
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