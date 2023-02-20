Украинская власть пытаются идти по пути агрессора, уничтожая демократию
В Новосибирске упразднили прямые выборы мэра. В большинстве городов страны агрессора прямые выборы давно упразднены, они оставались только в Хабаровске, Якутске, Анадыре, Улан-Уде и Новосибирске, где их теперь отменили
Украинская власть, несмотря на абсолютно верные шаги во внешней политике - во внутренней пытается идти по пути агрессора, уничтожая демократию. В Чернигове вводятся военная администрация, во многих городах в городских советах показательно раздают повестки всем депутатам. И здесь нам нужно выбрать: либо мы прекращаем строительство авторитаризма по российскому образцу и становимся частью демократической Европы, либо становимся частью авторитарной России, как этого добивается агрессор. Попытки и рыбку съесть и между сухими капельками пробежать бесполезны.
Я знаю многих людей, которые являются преданными патриотами, воюют или занимаются волонтерством, ненавидят русских нацистов, но хотят, чтобы их дети уехали из Украины, потому что у нас всегда будет коррупция, админресурс и авторитаризм, с которым нет будущего.
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