Украинская Википедия установила новый рекорд – 15 место в мире по популярности
По итогам апреля, в украинской Википедии достигнуто 107 миллионов просмотров страниц. Это 15 место среди всех языковых версий Википедии, которых насчитывается более 300
Впереди расположились википедии на английском (6 млн 999 тыс. просмотров), русском (978 тыс.), японском (958 тыс.), испанском (811 тыс.), немецком (811 тыс.), французском (638 тыс.), китайском ( 535 тыс.), итальянском (460 тыс.), португальском (241 тыс.), польском (230 тыс.), арабском (195 тыс.), персидском (185 тыс.), турецком (129 тыс.), нидерландском (117) тыс.) языках.
- Российское вторжение в Украину (2022) , 736 322 просмотров в апреле
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