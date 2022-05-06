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Украинская Википедия установила новый рекорд – 15 место в мире по популярности

6 мая, 2022 пятница
16:26
Общество

По итогам апреля, в украинской Википедии достигнуто 107 миллионов просмотров страниц. Это 15 место среди всех языковых версий Википедии, которых насчитывается более 300

Впереди расположились википедии на английском (6 млн 999 тыс. просмотров), русском (978 тыс.), японском (958 тыс.), испанском (811 тыс.), немецком (811 тыс.), французском (638 тыс.), китайском ( 535 тыс.), итальянском (460 тыс.), португальском (241 тыс.), польском (230 тыс.), арабском (195 тыс.), персидском (185 тыс.), турецком (129 тыс.), нидерландском (117) тыс.) языках.

Из первой сотни наиболее посещаемых в апреле статей украинской Википедии три четверти связаны с широкомасштабным военным вторжением России в Украину . 
  1. Российское вторжение в Украину (2022) , 736 322 просмотров в апреле
  2. Москва (ракетный крейсер) , 385 440
  3. Арестович Алексей Николаевич , 338 383
  4. Рашизм , 329 536
  5. Украина , 188 071
  6. Лэнд-лиз , 182 268
  7. Медведчук Виктор Владимирович , 182 151
  8. Нептун (крылатая ракета) , 169 800
  9. Залужный Валерий Федорович , 155 291
  10. Ой у лузи червона калина , 154 046
  11. Бандера Степан Андреевич , 148 483
  12. Жириновский Владимир Вольфович , 144 859
  13. Приднестровская Молдавская Республика , 127 548
  14. Точка (тактический ракетный комплекс) , 125 441
  15. Отдельный отряд специального назначения НГУ «Азов» , 124 889
  16. Марченко Оксана Михайловна , 122 887
  17. Вооруженные силы Украины , 118 936
  18. Призрак Киева , 118 697
  19. С-300 , 112 943
  20. Радио «Свобода» , 104 135
  21. Путин Владимир Владимирович , 101 789
  22. Тарабалка Степан Иванович , 96 582
  23. Российско-украинская война (с 2014) , 95 067
  24. Искандер (ОТРК) , 94 172
  25. Нептун (береговой ракетный комплекс) , 90 733
  26. Переход церковных общин в ПЦУ 87 254
  27. Бучанская резня , 85 781
  28. Стус Василий Семенович , 85 102
  29. Поворознюк Александр Григорьевич , 83 247
  30. Киев , 81 134
  31. Азовсталь , 79 707
  32. Зеленский Владимир Александрович , 79 669
  33. Калибр (крылатые ракеты) , 79 035
  34. Приднестровье , 77 927
  35. 36-я отдельная бригада морской пехоты (Украина) , 75 299
  36. Вторая мировая война , 75 177
  37. Zuzana (самоходная артиллерийская установка) , 71 923
  38. HIMARS , 70 365
  39. БМ-21 «Град» , 68 669
  40. НАТО , 68 085
  41. Кацап , 67 790
  42. Мариуполь , 67 286
  43. Борис Джонсон , 67 201
  44. Гимн Украины , 66 927
  45. Украинский язык , 66 561
  46. Зарин , 66 560
  47. Война на востоке Украины , 65 989
  48. Россия , 62 902
  49. Пасха , 62 554
  50. Список стран Европейского Союза , 62 468
  51. Киевская Русь , 61 295
  52. Шевченко Тарас Григорьевич , 60 286
  53. Батальонная тактическая группа , 59 168
  54. Воинские звания Украины , 58 466
  55. 155-мм гаубица M777 , 57 961
  56. 2С7 «Пион» , 55 563
  57. Английский язык , 53 767
  58. Стугна-П , 52 485
  59. PzH 2000 , 51 040
  60. Первая мировая война , 50 629
  61. Список стран НАТО , 50 429
  62. Потери силовых структур в результате российского вторжения в Украину (16 марта - 31 марта 2022) , 49 611
  63. Bayraktar TB2 , 49 327
  64. Ким Виталий Александрович , 49 074
  65. Воздушные силы Вооруженных сил Украины , 49 036
  66. Буча , 48 821
  67. Прокопенко Денис Геннадиевич , 47 844
  68. Гарпун (ракета) , 47 838
  69. Т-72 , 47 212
  70. Галицко-Волынское княжество , 46 479
  71. Европейский Союз , 45 853
  72. Наречие , 45 427
  73. Батальон , 45 174
  74. FGM-148 Javelin , 45 161
  75. Кива Илья Владимирович , 44 529
  76. M113 (БТР) , 43 919
  77. Оснащение Сухопутных войск Украины , 43 604
  78. Укринформ , 43 557
  79. Украинская повстанческая армия , 43 173
  80. Ядерное оружие , 42 828
  81. M270 MLRS , 42 769
  82. Советско-финская война (1939—1940) , 42 652
  83. Вооруженные силы Российской Федерации , 42 394
  84. ФАБ-3000 , 42 331
  85. Адмирал Ессен , 41 916
  86. Бои за Мариуполь (2022) , 41 673
  87. Потери силовых структур в результате российского вторжения в Украину , 41 150
  88. БМ-30 «Смерч» , 41 148
  89. Военно-учетная специальность , 41 135
  90. Великобритания , 40 796
  91. Украинская православная церковь (Московский патриархат) , 40 529
  92. Тайное Общество Трусов, или Средство от испуга № 9 , 40 108
  93. Артем (холдинговая компания) , 39 663
  94. Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины , 38 975
  95. Союз Советских Социалистических Республик , 38 932
  96. Гай Юлий Цезарь , 38 550
  97. Список стран по численности вооруженных сил , 38 406
  98. ТОС-1 «Буратино» , 38 112
  99. Леся Украинка , 38 016
  100. МиГ-29 , 37 538
Украина
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