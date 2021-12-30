Украинская вакцина против COVID-19: два учреждения проводят исследования, пока на ранних этапах, - Кузин

Об этом Кузин сказал в комментарии Общественному.

"Это Институт биохимии им. Палладина и профессор Комиссаренко со своей командой, который занимается научным обоснованием именно разработки мРНК-вакцины. И также команда академика Сибирного во Львове, которая также работает над разработкой вакцины, но именно белковой. Но сейчас они находятся на довольно. ранних этапах разработок", - говорится в сообщении.

Также, по словам Кузина, в Украине есть еще одна команда, которая занимается тестированиями методов снижения активности вируса, что может в будущем дать основу для разработки препарата против COVID-19. Это частная инициатива. В настоящее время исследование команды перешло к стадии испытаний.

"Сейчас проводится общий научно-исследовательский проект, который реализуется между АО "Лекхим" и харьковской группой ученых на уровне Одесского противочумного института. Планируется по крайней мере использовать или протестировать несколько методов инактивации (снижение активности, - ред.) вируса и выяснить, какой из этих методов будет давать большую иммуногенность (способность вызвать иммунный ответ, - ред.) и будет лучшим прототипом именно разработки инактивированной украинской вакцины", - сказал Кузин.

Главный санврач добавил, что Минздрав запустил программу для создания систем тестирования, которые будут выявлять инфекционные болезни. Для этого компаниям-разработчикам выделят средства из госбюджета на создание системы, права на которую впоследствии будут переданы государству.

"Уже определено несколько компаний и организаций, которые получают средства государственного бюджета на разработку отечественной тест-системы, направленной на диагностику инфекционных болезней. Государству передаются интеллектуальные права на разработанную тест-систему и в дальнейшем государство может самостоятельно производить такие тест системы", - рассказал Кузин. .

Как сообщалось ранее, по состоянию на четверг, 30 декабря, в Украине от коронавируса привито 14 671 169 человек.