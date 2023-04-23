Украинская тяжелоатлетка стала вице-чемпионкой Европы
Украинка Анастасия Маневская завоевала серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетке в категории до 87 кг
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На ЧЕ-2023 в Ереване Анастасия Маневская подняла в рывке 108 кг и 130 кг в толчке и набрала в сумме 238 кг. Это позволило украинцы получить серебро. Золото с результатом в 272 кг выиграла норвежка Сольфрид Коанда. Бронза – у армянки Рипсиме Хуршудян (227 кг).
Медаль Маневской стала для сборной Украины седьмой на ЧЕ-2023 в Армении. Раньше в весе до 81 кг победила Ирина Деха. В категории до 59 кг золото с европейским рекордом Украины принесла Камила Конотоп, а Надежда Шпилько завоевала бронзу. Серебро в весе до 55 кг. получила Светлана Самуляк, а Мария Гангур стала второй в категории до 64 кг. Ангелина Ломачинская выиграла бронзу в категории 49 кг.
ЧЕ-2023 по тяжелой атлетике
Женщины, до 87 кг
Ереван, Армения
22 апреля
1. Сольфрид Коанда (Норвегия) – 272 кг (117 кг рывок + 155 кг толчок)
2. Анастасия Маневская (Украина) – 238 (108+130)
3. Рипсиме Хуршудян (Армения) – 227 (107+120)
- 21 апреля украинка Ирина Деха завоевала золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в категории до 81 кг.
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