Украинская тяжелоатлетка стала абсолютной чемпионкой Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На ЧЕ-2023 в Ереване Деха показала лучший результат в обоих видах программы – рывке (123 кг) и толчке (135 кг). В сумме украинка набрала 258 кг и завоевала "большое" золото. Серебряную медалистку Дилару Нурин наша штангистка опередила на 53 кг.

Деха отстояла звание абсолютной чемпионки Европы. В общем она выиграла континентальное золото четвертый раз в карьере.

Ранее в категории до 59 кг золото с европейским рекордом Украины принесла Камила Конотоп, а Надежда Шпилько завоевала бронзу. Серебро в весе до 55 кг. получила Светлана Самуляк, а Мария Гангур стала второй в категории до 64 кг. Ангелина Ломачинская выиграла бронзу в категории 49 кг.

ЧЕ-2023 по тяжелой атлетике

Ереван, Армения

21 апреля

Женщины, до 81 кг

1. Ирина Деха (Украина) – 288 кг (123 кг рывок + 135 кг толчок)

2. Дилара Нарин (Турция) – 235 (101+134)

3. Елена Еригина (Молдова) - 234 (104+130)