Украинская топ-модель Байкова появилась в Каннах с надписью F*ck you Putin
Украинка Алина Байкова, живущая и работающая за границей, появилась на красной дорожке в Каннах в футболке с надписью F*ck you Putin. Ее арестовали и попросили покинуть мероприятие
Об этом стало известно из Instagram модели.
По словам женщины, ее появление в наряде с надписью "F*ck you Putin" закончилось арестом и просьбой покинуть дорожку, поскольку фестиваль "не хочет быть политическим".
Фото: gettyimages
"Да, я и все мои люди тоже хотим продолжать жить своей красивой жизнью. Но мы не можем! У нас отняли нашу жизнь. Моих людей ежедневно убивают русские! Зачем? Россияне только отпраздновали освобождение Бахмута (погуглите Бахмут или пролистайте до последнего слайда) , они там всех убили и полностью стерли с лица земли этот город. От кого и зачем освобождали? Что происходит? И почему мы должны так страдать?" - написала Байкова.
Модель также вспомнила президента Украины Владимира Зеленского, который ежедневно рассказывает о зверствах оккупантов, и поэтому люди не забывают, что война продолжается и она должна закончиться.
"Примите тот факт, что мы свободная и демократическая страна, мы не хотим быть под их контролем! Мы не остановимся, пока они не оставят нас в покое!" - резюмировала украинка.
- Блогерка из Краматорска Илона Чернобай в желто-синем платье устроила кровавый перформанс на красной дорожке Каннского кинофестиваля, чтобы напомнить о войне в Украине.
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