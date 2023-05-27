Украинская топ-модель Байкова появилась в Каннах с надписью F*ck you Putin

Об этом стало известно из Instagram модели.

По словам женщины, ее появление в наряде с надписью "F*ck you Putin" закончилось арестом и просьбой покинуть дорожку, поскольку фестиваль "не хочет быть политическим".

Фото: gettyimages

"Да, я и все мои люди тоже хотим продолжать жить своей красивой жизнью. Но мы не можем! У нас отняли нашу жизнь. Моих людей ежедневно убивают русские! Зачем? Россияне только отпраздновали освобождение Бахмута (погуглите Бахмут или пролистайте до последнего слайда) , они там всех убили и полностью стерли с лица земли этот город. От кого и зачем освобождали? Что происходит? И почему мы должны так страдать?" - написала Байкова.

Модель также вспомнила президента Украины Владимира Зеленского, который ежедневно рассказывает о зверствах оккупантов, и поэтому люди не забывают, что война продолжается и она должна закончиться.

"Примите тот факт, что мы свободная и демократическая страна, мы не хотим быть под их контролем! Мы не остановимся, пока они не оставят нас в покое!" - резюмировала украинка.