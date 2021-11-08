Украинская теннисистка Ястремская объявила об окончании сезона
Украинская теннисистка Даяна Ястремская объявила об окончании для себя сезона
Ястремская больше не будет выступать в этом году. На это она намекнула в Instagram.
"Из-за взлетов и падений этот сезон 2021 года был для меня эмоционально тяжелым... Но я никогда не сдавалась и держала голову поднятой. Я очень благодарна за то, что занимаюсь спортом, который очень люблю, и уже не могу дождаться следующего сезона!" Спасибо всем за поддержку, это так много для меня значит!" - написала Даяна Ястремская.
В январе 2021 года в пробе украинки были обнаружены метаболиты местеролона. Из-за этого она пропустила больше полугода из-за дисквалификации.
Даяна Ястремская занимает 97-е место в рейтинге WTA.
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