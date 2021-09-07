Украинская теннисистка вышла в полуфинал US Open

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В четвертьфинале турнира Grand Slam в Нью-Йорке (США) Даяна Ястремская и Макс Перселл победили Ярославу Шведову из Казахстана и Фабриса Мартен из Франции - 6: 2, 6: 3.

На US Open в одиночном разряде борьбу продолжает другая украинка - Элина Свитолина, 7 сентября встретится в четвертьфинале с Лейлой Энни Фернандес из Канады.

US Open

микст

четвертьфинал

7 сентября

Даяна Ястремская (Украина) / Макс Перселл (Австралия) - Ярослава Шведова (Казахстан) / Фабрис Мартен (Франция) 6: 2, 6: 3