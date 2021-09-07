Украинская теннисистка вышла в полуфинал US Open
Украинка Даяна Ястремская пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США в миксте с Максом Перселлом из Австралии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В четвертьфинале турнира Grand Slam в Нью-Йорке (США) Даяна Ястремская и Макс Перселл победили Ярославу Шведову из Казахстана и Фабриса Мартен из Франции - 6: 2, 6: 3.
На US Open в одиночном разряде борьбу продолжает другая украинка - Элина Свитолина, 7 сентября встретится в четвертьфинале с Лейлой Энни Фернандес из Канады.
US Open
микст
четвертьфинал
7 сентября
Даяна Ястремская (Украина) / Макс Перселл (Австралия) - Ярослава Шведова (Казахстан) / Фабрис Мартен (Франция) 6: 2, 6: 3
- Напомним, 5 сентября Элина Свитолина в 1/8 финала открытого чемпионата США победила бывшую первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии.
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