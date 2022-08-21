Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финальном турнире серии WTA 1000 (Женской теннисной ассоциации) в США Людмила Киченок и Елена Остапенко победили американку Николь Мелихар-Мартинес и австралийку Эллен Перес - 7:6, 6:3.

Украинка выиграла парные соревнования в седьмой раз в карьере, а на турнире WTA 1000 впервые в карьере. Сейчас это ее величайшая победа за все время выступлений.

Турнир WTA в Цинциннате

Женщины. Пары

Финал

21 августа

Людмила Киченок – Елена Остапенко (Украина/Латвия) – Николь Мелихар-Мартинес – Эллен Перес (США/Австралия) – 7:6, 6:3

8 июля Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко остановились в полуфинале Уимблдона.

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