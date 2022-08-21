Украинская теннисистка выиграла турнир WTA и одержала самую большую победу в карьере
Украинка Людмила Киченок выиграла престижный турнир WTA в Цинциннати в парном разряде с Еленой Остапенко из Латвии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финальном турнире серии WTA 1000 (Женской теннисной ассоциации) в США Людмила Киченок и Елена Остапенко победили американку Николь Мелихар-Мартинес и австралийку Эллен Перес - 7:6, 6:3.
Украинка выиграла парные соревнования в седьмой раз в карьере, а на турнире WTA 1000 впервые в карьере. Сейчас это ее величайшая победа за все время выступлений.
Турнир WTA в Цинциннате
Женщины. Пары
Финал
21 августа
Людмила Киченок – Елена Остапенко (Украина/Латвия) – Николь Мелихар-Мартинес – Эллен Перес (США/Австралия) – 7:6, 6:3
- 8 июля Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко остановились в полуфинале Уимблдона.
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