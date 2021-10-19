Украинская теннисистка уничтожила в Москве российскую обладательницу Кубка Кремля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Калинина, которая занимает в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) пятьдесят седьмой место, выиграла в 28-й ракетки мира со счетом 6: 2, 6: 3. Матч продолжался 1 час 24 мин.

Касаткина является победительницей Кубка Кремля-2018 и считалась одной из фавориток турнира.

Во втором круге Ангелина Калинина сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и Онс Жабер из Туниса, которые встретятся 19 октября.