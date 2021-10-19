Украинская теннисистка уничтожила в Москве российскую обладательницу Кубка Кремля
Украинка Ангелина Калинина в первом круге московского турнира WTA переиграла в двух сетах победительницу Кубка Кремля-2018 Дарью Касаткину из России
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Калинина, которая занимает в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) пятьдесят седьмой место, выиграла в 28-й ракетки мира со счетом 6: 2, 6: 3. Матч продолжался 1 час 24 мин.
Касаткина является победительницей Кубка Кремля-2018 и считалась одной из фавориток турнира.
Во втором круге Ангелина Калинина сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и Онс Жабер из Туниса, которые встретятся 19 октября.
- Напомним, 21 сентября стало известно, что Ангелина Калинина заявилась на Кубок Кремля в Москве.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.45
-
EUR
Покупка 30.39Продажа 30.75
- Актуальное
- Важное