Украинская теннисистка Цуренко победила россиянку на турнире в Румынии
Украинка Леся Цуренко обыграла россиянку Анастасию Гасанову во втором круге турнира WTA 250 в Румынии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в румынском городе Клуж-Напока, длился 1 час и 49 минут. Леся Цуренко допустила две двойные ошибки и использовала 5 из 21 брейк-пойнтов. Украинка одержала победу в двух сетах 6:2 и 7:5.
Цуренко занимает в рейтинге WTA 127 позицию, а россиянка Анастасия Гасанова – 146
Призовой фонд турнира составляет $235,238.
WTA 250 Transylvania Open
Второй круг
27 октября
Леся Цуренко (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) 6:2, 7:5
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