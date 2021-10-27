Украинская теннисистка Цуренко победила россиянку на турнире в Румынии

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч, проходивший в румынском городе Клуж-Напока, длился 1 час и 49 минут. Леся Цуренко допустила две двойные ошибки и использовала 5 из 21 брейк-пойнтов. Украинка одержала победу в двух сетах 6:2 и 7:5.



Цуренко занимает в рейтинге WTA 127 позицию, а россиянка Анастасия Гасанова – 146



Призовой фонд турнира составляет $235,238.



WTA 250 Transylvania Open



Второй круг



27 октября



Леся Цуренко (Украина) – Анастасия Гасанова (Россия) 6:2, 7:5

25 октября шестая ракетка мира Элина Свитолина объявила о прекращении сотрудничества с тренером Эндрю Бэтлсом.

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