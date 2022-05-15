Украинская теннисистка Свитолина сообщила, что беременна
Теннисистка Элина Свитолина ждет рождения дочери в октябре
Об этом Элина Свитолина написала в фейсбук.
"С наполненным любовью и счастьем сердцем мы рады сообщить, что в октябре ждем девочку", – написала она.
- Напомним, теннисистка Элина Свитолина в марте 2022 года разгромила россиянку Анастасию Потапову на турнире в мексиканском Монтеррее.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.6Продажа 33.29
- Актуальное
- Важное