Украинская теннисистка Свитолина сообщила, что беременна

Об этом Элина Свитолина написала в фейсбук.

"С наполненным любовью и счастьем сердцем мы рады сообщить, что в октябре ждем девочку", – написала она.

Напомним, теннисистка Элина Свитолина в марте 2022 года разгромила россиянку Анастасию Потапову на турнире в мексиканском Монтеррее.

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