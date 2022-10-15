Об этом Свитолина сообщила в Instagram.

Она выложила фото, на котором вместе с мужем – французским теннисистом Гаэлем Монфисом – касается руки новорожденной.

"Какая ночь! Леди и джентльмены, поздравляйте Скай Монфис", - написала Свитолина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb