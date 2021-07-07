Украинская теннисистка поделилась обольстительной фотографией в Instagram
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась с фанатами обольстительной фотографией в Instagram
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Костюк похвасталась привлекательными кадрами со своего отдыха в Греции. Теннисистка загорала топлесс.
"Спасибо за ревность", - написала под фото Марта Костюк - третья ракетка Украины.
- 29 июня стало известно, что Украину на Олимпиаде-2020 в Токио представят пять теннисисток.
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