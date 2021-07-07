Украинская теннисистка поделилась обольстительной фотографией в Instagram

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Костюк похвасталась привлекательными кадрами со своего отдыха в Греции. Теннисистка загорала топлесс.



"Спасибо за ревность", - написала под фото Марта Костюк - третья ракетка Украины.

29 июня стало известно, что Украину на Олимпиаде-2020 в Токио представят пять теннисисток.