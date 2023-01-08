Украинская теннисистка победила россиянку в финале турнира ITF в Таиланде
Украинка Екатерина Володько победила россиянку Валерию Савиных в финале турнира Международной теннисной федерации в Таиланде
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финальном матче украинка обыграла россиянку со счетом 6:2, 6:3. Екатерина Володько, лучше известная под девичьей фамилией Бондаренко, выиграла свой шестой одиночный титул ITF.
Также в активе 36-летней украинки два титула WTA (Женской теннисной ассоциации) в одиночном и четыре – в парном разряде.
В 2008 году Екатерина Бондаренко вместе с Еленой Бондаренко стала победительницей турнира престижнейшей серии Grand Slam среди дуэтов на Australian Open.
Турнир ITF
Нонтхабури, Таиланд
8 января
Финал
Екатерина Володько (Украина) – Валерия Савиных (Россия) 6:2, 6:3
- 4 января украинка Марта Костюк победила Елену Рыбакину из Казахстана и вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации в Аделаиде.
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