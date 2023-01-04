Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/8 финала турнира в Австралии Костюк, занимающая в мировом рейтинге 69-е место, победила идущую в классификации WTA 21-ю Рыбакину со счетом 6:7, 6:2, 6:3.

В четвертьфинале украинка сыграет с победительницей матча между Онс Жабер из Туниса и Сораной Кирстей из Румынии.

Рыбакина родилась в России, но с 2018 выступает за Казахстан. В 2022 году она выиграла самый престижный турнир Grand Slam – Уимблдон.

Турнир WTA

Аделаида, Австралия

4 января

1/8 финала

Марта Костюк (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:7, 6:2, 6:3

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