Украинская теннисистка одолела победительницу Уимблдона на турнире WTA в Австралии
Украинка Марта Костюк победила Елену Рыбакину из Казахстана и вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации в Аделаиде
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1/8 финала турнира в Австралии Костюк, занимающая в мировом рейтинге 69-е место, победила идущую в классификации WTA 21-ю Рыбакину со счетом 6:7, 6:2, 6:3.
В четвертьфинале украинка сыграет с победительницей матча между Онс Жабер из Туниса и Сораной Кирстей из Румынии.
Рыбакина родилась в России, но с 2018 выступает за Казахстан. В 2022 году она выиграла самый престижный турнир Grand Slam – Уимблдон.
Турнир WTA
Аделаида, Австралия
4 января
1/8 финала
Марта Костюк (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:7, 6:2, 6:3
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