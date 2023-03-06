Украинская теннисистка Костюк выиграла первый в карьере турнир WTA
Украинка Марта Костюк победила в финале турнира в Остине Варвару Грачеву и завоевала первый в карьере титул WTA
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финале турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в США, Костюк победила выступавшую в нейтральном статусе россиянку Грачеву со счетом 6:3, 7:5.
20-летняя Марта Костюк выиграла турнир WTA в одиночном разряде впервые в карьере. Украинка занимает в мировом рейтинге 55-е место, Грачева - 88-е.
Турнир WTA
Остин, США
6 марта
Женщины. Финал
Марта Костюк (Украина) – Варвара Грачева – 6:3, 7:5
- 4 марта стало известно, что сербскому теннисисту Новаку Джоковичу отказали во въезде в США из-за отсутствия у него прививки от коронавируса.
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