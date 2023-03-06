Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финале турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в США, Костюк победила выступавшую в нейтральном статусе россиянку Грачеву со счетом 6:3, 7:5.

20-летняя Марта Костюк выиграла турнир WTA в одиночном разряде впервые в карьере. Украинка занимает в мировом рейтинге 55-е место, Грачева - 88-е.

Турнир WTA

Остин, США

6 марта

Женщины. Финал

Марта Костюк (Украина) – Варвара Грачева – 6:3, 7:5