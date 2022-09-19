Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финале Марта Костюк и чешка Тереза ​​Мартинцова победили испанку Кристину Букшу и Терезу Михаликову из Словакии – 6:4, 6:0.

Костюк выиграл свой первый титул WTA в карьере. Украинка в 2017 году выиграла два юниорских турнира самой престижной серии Grand Slam – Australian Open – в одиночном разряде и US Open – в парном.

Турнир WTA

Женщины. Парный разряд. Финал

Порторож, Словения

18 сентября

Марта Костюк/ Тереза ​​Мартинцова (Украина/ Чехия) - Кристина Букша/ Тереза ​​Михаликова (Испания/ Словакия) - 6:4, 6:0

14 сентября украинская теннисистка Леся Цуренко победила россиянку Екатерину Александрову во втором круге турнира WTA в Словении.

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