Украинская теннисистка Костюк выиграла первый титул WTA в карьере
Украинка Марта Костюк стала победительницей парного турнира в Словении и завоевала первый титул Женской теннисной ассоциации в карьере
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финале Марта Костюк и чешка Тереза Мартинцова победили испанку Кристину Букшу и Терезу Михаликову из Словакии – 6:4, 6:0.
Костюк выиграл свой первый титул WTA в карьере. Украинка в 2017 году выиграла два юниорских турнира самой престижной серии Grand Slam – Australian Open – в одиночном разряде и US Open – в парном.
Турнир WTA
Женщины. Парный разряд. Финал
Порторож, Словения
18 сентября
Марта Костюк/ Тереза Мартинцова (Украина/ Чехия) - Кристина Букша/ Тереза Михаликова (Испания/ Словакия) - 6:4, 6:0
- 14 сентября украинская теннисистка Леся Цуренко победила россиянку Екатерину Александрову во втором круге турнира WTA в Словении.
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