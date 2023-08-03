Украинская теннисистка Костюк победила шестую ракетку мира
Украинка Марта Костюк одолела Каролин Гарсию из Франции и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Вашингтоне
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
3 августа в 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации в США Костюк, занимающая в рейтинге WTA 34-е место, обыграла шестую ракетку свитка со счетом 6:2, 6:3.
В следующем круге украинка сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой (18).
Как выступает в Вашингтоне Свитолина
В четвертьфинале этого турнира также сыграет другая украинка – Элина Свитолина. Она 2 августа обыграла в 1/8 финала россиянку Дарью Касаткину , выступающую в нейтральном статусе - 6:2, 6:2.
В четвертьфинале Свитолина встретится с победительницей игры между американками Джессикой Пегулой (4) и Пейтон Стернс (59).
Результат
Турнир WTA в Вашингтоне
Женщины, 1/8 финала
3 августа
Марта Костюк (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) 6:2, 6:3
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.91
Покупка 36.91Продажа 37.59
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.64
- Актуальное
- Важное