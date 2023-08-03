Об этом сообщает Эспрессо.TV.

3 августа в 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации в США Костюк, занимающая в рейтинге WTA 34-е место, обыграла шестую ракетку свитка со счетом 6:2, 6:3.

В следующем круге украинка сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой (18).

Как выступает в Вашингтоне Свитолина

В четвертьфинале этого турнира также сыграет другая украинка – Элина Свитолина. Она 2 августа обыграла в 1/8 финала россиянку Дарью Касаткину , выступающую в нейтральном статусе - 6:2, 6:2.

В четвертьфинале Свитолина встретится с победительницей игры между американками Джессикой Пегулой (4) и Пейтон Стернс (59).

Результат

Турнир WTA в Вашингтоне

Женщины, 1/8 финала

3 августа

Марта Костюк (Украина) – Каролин Гарсия (Франция) 6:2, 6:3