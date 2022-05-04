Украинская теннисистка Калинина победила действующую чемпионку US Open

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Калинина, занимающая в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) 37-е место, выиграла у 11-й ракетки мира Радукану со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

Британка является действующей победительницей турнира Grand Slam – US Open.

По пути в четвертьфинал украинка также одолела американку Слоун Стивенс, которая выиграла Открытый чемпионат США-2017, и бывшую первую ракетку мира испанку Гарбиньо Мугурусу.

Турнир WTA в Мадриде

1/8 финала

3 мая

Ангелина Калинина (Украина) – Эмма Радукану (Великобритания) 6:2, 2:6, 6:4

1 мая Ангелина Калинина победила бывшую первую ракетку мира Гарбиньо Мугурусу на турнире WTA в Мадриде.

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