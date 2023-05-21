Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Риме Калинина, занимающая в мировом рейтинге 47-е место, прекратила борьбу в решающей игре турнира Женской теннисной ассоциации при счете 4:6, 0:1 в пользу шестой ракетки мира Рыбакиной. Причиной отказа от продолжения матча стала травма ноги.

Ангелина Калинина стала первой за пять лет украинкой, вышедшей в финал турнира серии WTA 1000. В последний раз это удавалось Элине Свитолиной.

На счету Калининой одна победа на турнире WTA-125.

Турнир WTA в Риме

20 мая

Женщины

Финал

Ангелина Калинина (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) 4:6, 0:1 (отказ)