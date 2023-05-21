Украинская теннисистка Калинина не смогла доиграть финал на турнире WTA в Риме
Украинка Ангелина Калинина из-за травмы не смогла доиграть финальный матч турнира WTA против Елены Рыбакиной из Казахстана
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Риме Калинина, занимающая в мировом рейтинге 47-е место, прекратила борьбу в решающей игре турнира Женской теннисной ассоциации при счете 4:6, 0:1 в пользу шестой ракетки мира Рыбакиной. Причиной отказа от продолжения матча стала травма ноги.
Ангелина Калинина стала первой за пять лет украинкой, вышедшей в финал турнира серии WTA 1000. В последний раз это удавалось Элине Свитолиной.
На счету Калининой одна победа на турнире WTA-125.
Турнир WTA в Риме
20 мая
Женщины
Финал
Ангелина Калинина (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) 4:6, 0:1 (отказ)
- 19 мая Ангелина Калинина победила россиянку Веронику Кудерметову в полуфинале турнира WTA 1000 в Риме.
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