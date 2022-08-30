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Украинская теннисистка Дария Снигур сенсационно выбила из US Open экспершную ракетку мира

30 августа, 2022 вторник
05:12
Спорт

20-летняя киевлянка, пробившаяся в основную сетку по квалификации, одолела в трех сетах седьмую сеяную Симону Халеп из Румынии

Об этом сообщает BTU.

Украинская теннисистка провела первый матч в основе турнира Большого Шлема и впервые сыграла против теннисистки топ-10.

В стартовом сете, который длился 30 минут, украинка смогла реализовать три брейк-поинта из девяти заработанных и проиграла один гейм на своей подаче. Второй сет длился всего 23 минуты и румынка реализовав все три своих брейк-поинта, оформила Снигур "баранку".

В решающем сете украинка сделала брейк в первом гейме и затем оформила еще один в пятом гейме (4:1). В седьмом гейме Снигур не смогла подать на матч, а в следующем гейме потеряла два матчбола на подаче Халеп (счет был 15-40). После этого украинка отыгралась со счета 0-30 на своей подаче и реализовала следующий матчбол.

В следующем раунде Дария Снигур встретится с Ребеккой Марино (№106 WTA), которая в первом круге обыграла польку Магдалену Френх (№103 WTA).

US Open, женщины, 1-й раунд

Дарья Снигирь (Украина, Q) - Симона Халеп (Румыния, 7) 6:2, 0:6, 6:4

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