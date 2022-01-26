Украинская телеведущая Егорова поддержала Путина и назвала пропагандистское видео с ним "таблеткой от безумия"

Об этом она написала в Facebook .



Также Снежана Егорова призвала украинцев смотреть видео с участием Владимира Путина на канале "Россия 24".



"Я поддерживаю Владимира Путина! И пусть эта таблетка от безумия очистит ваш мозг от темной стороны Сознания! Смотрите как акт экзорцизма, если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом", - написала телеведущая.







В другом посту она заявила, что на протяжении всех этих лет Украину и украинцев "грабили и уничтожали изнутри".



"Но местные черти кричат, что во всем Путин виноват", – добавила Егорова.







Издание depo пишет, что Снежана Егорова вместе с детьми живет в Турции. Издание отмечает, что события 2014 года повлияли на телеведущую, которая потеряла работу и стала активно выражать пророссийские тезисы.

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