Украинская телеведущая Егорова поддержала Путина и назвала пропагандистское видео с ним "таблеткой от безумия"
Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова публично выразила поддержку президенту РФ Владимиру Путину
Об этом она написала в Facebook .
Также Снежана Егорова призвала украинцев смотреть видео с участием Владимира Путина на канале "Россия 24".
"Я поддерживаю Владимира Путина! И пусть эта таблетка от безумия очистит ваш мозг от темной стороны Сознания! Смотрите как акт экзорцизма, если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом", - написала телеведущая.
В другом посту она заявила, что на протяжении всех этих лет Украину и украинцев "грабили и уничтожали изнутри".
"Но местные черти кричат, что во всем Путин виноват", – добавила Егорова.
Издание depo пишет, что Снежана Егорова вместе с детьми живет в Турции. Издание отмечает, что события 2014 года повлияли на телеведущую, которая потеряла работу и стала активно выражать пророссийские тезисы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.62
Покупка 28.62Продажа 28.93
-
EUR
Покупка 32.24Продажа 32.7
- Актуальное
- Важное