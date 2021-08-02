Украинская сторона в ТКГ не видит возможности встречи в Минске во время карантина, - Арестович

Об этом сказал спикер украинской делегации Алексей Арестович, передает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время карантин из-за COVID-19 украинская сторона воспринимает всерьез и не считает возможным организацию очной встречи. Однако, мы услышали позицию российской стороны. Мы ее обсудим на уровне глав делегаций на уровне МИД и примем соответствующее решение до момента следующего заседания ТКГ - это 26 августа. Еще есть целый месяц. Мы своевременно уведомим наших партнеров", - сказал он.

По словам Арестовича, "российская сторона выдает желаемое за действительное, говоря о том, что ОБСЕ выступает за проведение очной встрече в Минске".

"ОБСЕ никогда не выносит однозначных суждений, пока нет гарантированной и однозначной позиции всех трех сторон переговоров ТКГ. Они (россияне, - ред.) выдают желаемое за действительное", - добавил Арестович.

Ранее глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов заявил о том, что для очередного заседания контактной группы по Донбассу, запланированного на 26 августа, есть все возможности проведения в очном формате.