Украинская сторона в ТКГ не видит возможности встречи в Минске во время карантина, - Арестович
Представители Украины на переговорах по Донбассу не видят возможности проведения очной встречи Трехсторонней контактной группы в Минске в период действия карантина
Об этом сказал спикер украинской делегации Алексей Арестович, передает Интерфакс-Украина.
"В настоящее время карантин из-за COVID-19 украинская сторона воспринимает всерьез и не считает возможным организацию очной встречи. Однако, мы услышали позицию российской стороны. Мы ее обсудим на уровне глав делегаций на уровне МИД и примем соответствующее решение до момента следующего заседания ТКГ - это 26 августа. Еще есть целый месяц. Мы своевременно уведомим наших партнеров", - сказал он.
По словам Арестовича, "российская сторона выдает желаемое за действительное, говоря о том, что ОБСЕ выступает за проведение очной встрече в Минске".
"ОБСЕ никогда не выносит однозначных суждений, пока нет гарантированной и однозначной позиции всех трех сторон переговоров ТКГ. Они (россияне, - ред.) выдают желаемое за действительное", - добавил Арестович.
- Ранее глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов заявил о том, что для очередного заседания контактной группы по Донбассу, запланированного на 26 августа, есть все возможности проведения в очном формате.
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