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Главная война с Россией Украинская сторона призвала провести заседание ТКГ из-за обстрелов оккупантов в Луганской и Донецкой областях

Украинская сторона призвала провести заседание ТКГ из-за обстрелов оккупантов в Луганской и Донецкой областях

17 февраля, 2022 четверг
16:18
война с Россией ТКГ

Из-за многочисленных обстрелов оккупантов на Луганщине и Донетчине украинская сторона в ТКГ обратилась относительно созыва внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности и заседания ТКГ

Об этом сообщает Украинская делегация для участия в трехсторонней контактной группе в Telegram.

"Сегодня с утра мы наблюдаем многочисленные нарушения режима прекращения огня на линии разграничения со стороны незаконных вооруженных формирований, поддерживаемых РФ. В результате более 40 обстрелов с применением ствольной артиллерии, минометов и танков повреждены здание детского сада в районе Станицы Луганской, снаряды упали во дворе Врубовского лицея. В обоих зданиях во время обстрелов находились дети, ученики и персонал", - говорится в сообщении.

Известно, что повреждены жилые здания и объекты инфраструктуры. Получили повреждения трое мирных жителей.

В связи с этим Украинская делегация обратилась к Представителю ОБСЕ в ТКГ по поводу безотлагательного созыва внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередного заседания ТКГ.

"Именно для того, чтобы такие провокации не могли стать поводом для эксалации, мы предлагали и предлагаем привлечение представителей стран Нормандского формата к участию во всех механизмах, осуществляющих мониторинг и верификацию соблюдения режима прекращения огня. Мы готовы к дальнейшей работе в переговорном формате для прекращения нарушений и возобновления режима тишины, ведь только при установившемся прекращении огня возможно дальнейшее движение по гуманитарным, социальным и политическим вопросам с целью мирного урегулирования конфликта на украинском Донбассе", - отмечено в публикации.

  • Напомним, 17 февраля во Врубовке, Луганской области, российские оккупанты обстрелами повредили школу, в которой находились 44 человека. А вблизи города Счастье был произведен артиллерийский обстрел.
  • По состоянию на 14:00 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил главе Европейского Совета Шарлю Мишелю об обстрелах, совершенных российскими оккупантами в зоне ООС 17 февраля.

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