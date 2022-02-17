Украинская сторона призвала провести заседание ТКГ из-за обстрелов оккупантов в Луганской и Донецкой областях

Об этом сообщает Украинская делегация для участия в трехсторонней контактной группе в Telegram.



"Сегодня с утра мы наблюдаем многочисленные нарушения режима прекращения огня на линии разграничения со стороны незаконных вооруженных формирований, поддерживаемых РФ. В результате более 40 обстрелов с применением ствольной артиллерии, минометов и танков повреждены здание детского сада в районе Станицы Луганской, снаряды упали во дворе Врубовского лицея. В обоих зданиях во время обстрелов находились дети, ученики и персонал", - говорится в сообщении.



Известно, что повреждены жилые здания и объекты инфраструктуры. Получили повреждения трое мирных жителей.



В связи с этим Украинская делегация обратилась к Представителю ОБСЕ в ТКГ по поводу безотлагательного созыва внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередного заседания ТКГ.



"Именно для того, чтобы такие провокации не могли стать поводом для эксалации, мы предлагали и предлагаем привлечение представителей стран Нормандского формата к участию во всех механизмах, осуществляющих мониторинг и верификацию соблюдения режима прекращения огня. Мы готовы к дальнейшей работе в переговорном формате для прекращения нарушений и возобновления режима тишины, ведь только при установившемся прекращении огня возможно дальнейшее движение по гуманитарным, социальным и политическим вопросам с целью мирного урегулирования конфликта на украинском Донбассе", - отмечено в публикации.

Напомним, 17 февраля во Врубовке, Луганской области, российские оккупанты обстрелами повредили школу, в которой находились 44 человека. А вблизи города Счастье был произведен артиллерийский обстрел.

По состоянию на 14:00 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Президент Владимир Зеленский сообщил главе Европейского Совета Шарлю Мишелю об обстрелах, совершенных российскими оккупантами в зоне ООС 17 февраля.