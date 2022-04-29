"Не провоцируйте поводы для срыва": советник мэра Мариуполя призвал ждать официальную информацию об эвакуации из Азовстали

Об этом он написал в телеграмме.



По словам Петра Андрющенко, 28 апреля россияне продолжили попытки штурма Азовстали. Было перекрыто движение в Левобреженном районе от парка Радуга. Оккупанты использовали много тяжелой техники, в частности танков, однако успеха не добились, поэтому обстрелы и бомбардировки продолжаются.



"Об эвакуации. Просим всех ожидать официальную информацию и с пониманием относясь к актуальности и наших общих переживаний воздерживаться от освещения событий, даже если вам стало что-то известно. Это очень деликатное дело, поэтому дайте всем спокойно делать свое дело и не провоцируйте формальные поводы для срыва. Спасибо за понимание", - подчеркнул он.



Ранее Reuters со ссылкой на Офис президента анонсировало на 29 апреля эвакуацию мирных жителей из Азовстали.



"Сегодня планируется операция по вывозу гражданского населения с завода", – отметили в Офисе президента.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским 28 апреля в Киеве рассказал об активных обсуждениях о возможности эвакуации мирных жителей из Азовстали.

26 апреля Путин заявил Гутеррешу, что в Мариуполе ситуация трагическая, но боевые действия там не ведутся.

На Азовстали находятся более тысячи женщин и детей и более полутысячи раненых. Российские военные безуспешно пытаются захватить Азовсталь, несмотря на заявления о прекращении наступления. В тот же день глава ООН совершил визит в Россию, где встретился с Лавровым и Путиным. На этой встрече Гутерреш назвал вторжение в Украину нарушением Устава ООН и предложил создать общую группу по организации гуманитарных коридоров, в том числе с мариупольского завода "Азовсталь".

Впоследствии Песков опроверг наличие договоренностей с Путиным об эвакуации гражданских из "Азовстали".

27 апреля Гутерреш прибыл в Украину, где встретился с Кулебой и Зеленским.

28 апреля городские власти Мариуполя заявили, чтобы около 100 тысячам мариупольцев грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и невыносимых условий жизни и антисанитария

28 апреля представители ООН уехали в Запорожье для подготовки эвакуации людей из Мариуполя.

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