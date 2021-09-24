Украинская спортсменка Билодид рассказала, за какую футбольную команду болеет в Украине
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид призналась, что из украинских команд болеет за киевское "Динамо"
Об этом Билодид рассказала во время жеребьевки Кубка Украины по футболу.
Билодид также призналась, что часто и сама любит поиграть в футбол.
"На самом деле я очень люблю футбол. Я играю в футбол с детства и до сих пор продолжаю, потому что это тоже часть нашей подготовки. Любим с девочками и мальчиками поиграть. Смотрю ли матч? В Украине я за" Динамо ". Болела за Украину на Евро, смотрела почти все матчи, даже на сборах. Видела матч Украина - Швеция. Очень сильно болела и кричала ", - сказала Дарья Билодид.
- Напомним, 24 июля Дарья Билодид получила бронзу и принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио.
- После этого стало известно, что украинская дзюдоистка Билодид после Олимпийских игр в Токио сделает длительную паузу в выступлениях.
- 9 августа Билодид наслаждается отпуском после успешного выступления на Олимпиаде-2020.
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