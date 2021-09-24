Украинская спортсменка Билодид рассказала, за какую футбольную команду болеет в Украине

Об этом Билодид рассказала во время жеребьевки Кубка Украины по футболу.



Билодид также призналась, что часто и сама любит поиграть в футбол.



"На самом деле я очень люблю футбол. Я играю в футбол с детства и до сих пор продолжаю, потому что это тоже часть нашей подготовки. Любим с девочками и мальчиками поиграть. Смотрю ли матч? В Украине я за" Динамо ". Болела за Украину на Евро, смотрела почти все матчи, даже на сборах. Видела матч Украина - Швеция. Очень сильно болела и кричала ", - сказала Дарья Билодид.

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