Украинская спортсменка Бех-Романчук соблазнила фанов новыми горячими фото

Об этом сообщает Еспресо.TV.



25-летняя Бех-Романчук опубликовала в Instagram новые фото с отдыха в Египте. Фаны в комментариях поражены фигурой украинской легкоатлетки.



"Год без отпуска, и вот она наконец наступила. Просто кайфую. Просто наслаждаюсь этим моментом", - написала спортсменка.

Марина Бех-Романчук является многократной чемпионкой Украины, вицечемпионом мира-2019 и серебряным призером чемпионата Европы-2018 по прыжкам в длину. Чемпионкой Европы в помещении 2021 года. Участницей Олимпиады-2020.

фото:

4 октября украинский каратистка Анжелика Терлюга поделилась новой обольстительной фотографией с отдыха на Мальдивах.

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