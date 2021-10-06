Украинская спортсменка Бех-Романчук соблазнила фанов новыми горячими фото
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась с фанатами новыми откровенными фото с отдыха
Об этом сообщает Еспресо.TV.
25-летняя Бех-Романчук опубликовала в Instagram новые фото с отдыха в Египте. Фаны в комментариях поражены фигурой украинской легкоатлетки.
"Год без отпуска, и вот она наконец наступила. Просто кайфую. Просто наслаждаюсь этим моментом", - написала спортсменка.
Марина Бех-Романчук является многократной чемпионкой Украины, вицечемпионом мира-2019 и серебряным призером чемпионата Европы-2018 по прыжкам в длину. Чемпионкой Европы в помещении 2021 года. Участницей Олимпиады-2020.
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