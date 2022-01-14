Украинская спортивная драма "С завязанными глазами" вышла онлайн

Об этом сообщает ГосКино Украины на своей странице в Facebook.



Отмечено, что фильм доступен на всех территориях с английскими субтитрами.



"С завязанными глазами" - это история бойца ММА Юлии. Она занимается смешанными единоборствами с детства и не знает иного мира, кроме очерченного сеткой бойцовского ринга. По сюжету фильма российско-украинская война закончилась, но любимый главной героини так и не вернулся. Это потрясение побуждает Юлию пойти против общественных стереотипов и искать лучшей судьбы за пределами большого спорта. Однако прошлое не хочет отпускать девушку", - говорится в сообщении.



Известно, что главные роли в ленте исполнили: обладательница кинопремии "Золота Дзиґа" Марина Кошкина ("Захар Беркут", "Отданная", "Забытые"), Олег Шульга ("Красный", "Позывной Бандерас") и Лариса Руснак ("Стремглав").



В пресс-службе пишут, что фильм участвовал в около 20 фестивалях, его отметили наградами в Германии, Индии, Бразилии, Испании. Международная премьера фильма состоялась на Варшавском кинофестивале, где он был признан лучшим в конкурсе дебютных фильмов Competition 1–2. На Одесском международном кинофестивале 2021 года фильм получил приз FIPRESCI за лучший полнометражный фильм.



"Продвижение ленты поддержано Государственным агентством Украины по вопросам кино", - подытожили в агентстве.

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