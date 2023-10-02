Украинская SkyUp получила разрешения на полеты в Канаде

Об этом информирует пресс-служба .

Сертификат FAOC позволяет предоставлять ACMI-услуги ("мокрый лизинг") и выполнять чартерные рейсы из других стран в Канаду.

"Мы благодарны за доверие и ценим поддержку, которую оказала нам Transport Canada во время процесса утверждения. Рады иметь возможность работать на этом важном для нас рынке и предложить канадским авиакомпаниям и партнерам свой опыт и мощности для удовлетворения растущего спроса на путешествия", - заявил генеральный директор SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов.

SkyUp получила разрешения на выполнение полетов по международным маршрутам в Канаду для девяти своих самолетов: семи бортов Boeing 737-800: UR-SQQ, UR-SQG, UR-SQP, UR-SQC, UR-SQF, UR-SQB, UR -SQO и двух Boeing 737-700 - UR-SQE и UR-SQD.

Сообщается, что в рамках сертификации перевозчик также получил charter permit (разрешение на выполнение нерегулярных рейсов) и CBSA carrier code (код перевозчика от Агентства пограничных служб Канады).

Справочно. ACMI-услуги или "мокрый лизинг" - это эксплуатация воздушного судна авиакомпании, в которой она является лизингодателем, но сохраняет полную ответственность за техническое обслуживание воздушного судна. То есть перевозчик SkyUp сдает свои самолеты с экипажем, техническим обслуживанием и страхованием в долгосрочную аренду Канаде.