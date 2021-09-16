Украинская с российскими паспортами надо ограничить в избирательном праве, - нардеп-"слуга"

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

"Пока мы находимся в состоянии гибридной войны с РФ, они должны временно лишиться права занимать должности, избирать и быть избранными", - сказал депутат.

Дунда отметил, что в законопроекте о легализации двойного гражданства уже есть эта норма.

"Мы с коллегами предлагаем на время оккупации ограничить избирательное право украинских граждан, которые дополнительно имеют гражданство страны-агрессора", - сказал он.

Депутат заявил, что около 4 млн украинцев имеют гражданства других государств, из них около 2 млн имеют паспорта РФ.