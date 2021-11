Украинская режиссер Таня Муиньо сняла клип для The Weeknd и Post Malone

Видео на песню One Right Now за день после релиза набрало более 1,6 млн просмотров, передает Еспресо.TV.

Справка: Таня Муиньо – украинская дизайнер и режиссер из Одессы, известная своей работой над клипами MONATIK, Время и Стекло, NK (Настя Каменских), Мишель Андраде, Скриптонит и т.д. Она рекордсменка по количеству наград в номинации "Лучший видеоклип" ежегодной украинской премии YUNA (победила трижды подряд – в 2016, 2017 и 2018 годах)15 ноября клип украинского режиссера Таню Муиньо и американского рэпера Lil Nas X на песню Montero (Call Me By Your Name) признали лучшим видео по версии премии MTV Europe Music Awards 2021.Кроме Lil Nas X, украинский режиссер снимал клипы для Кэти Перри, Cardi B, Rosalia и других известных исполнителей.