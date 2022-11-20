Сейчас часто исправляют тех, кто говорит, что российско-украинская война началась 24 февраля, и справедливо уточняют, что сегодняшнее вооруженное вторжение России началось 20 февраля 2014 года.

На самом же деле, мы сегодня переживаем кульминацию сознательной массовой борьбы украинцев за национальное освобождение, которая началась в 2002-2004 годах — с победы "Нашей Украины" на парламентских выборах и Оранжевой революции.

В 1991 году произошло переломное событие, но более десяти лет относительно небольшое патриотическое пассионарное ядро в явном меньшинстве сражалось за пробуждение "сонного", травмированного совком большинства. Российские силы беспрепятственно формировали здесь основу для поглощения уже формально независимой Украины, продолжая угнетать все национальное.

Сейчас идет кульминационная фаза двадцатилетней украинской Реконкисты - периода активной и фактически непрерывной борьбы современных украинцев за украинскую Украину

В 2002 году отчетливо патриотическая сила впервые в независимой Украине становится лидером выборов. "Наша Украина" берет четверть голосов. Далее в 2004 и 2014 гг. карта пробужденной нации каждый раз покрывала все большую часть карты Украины. Сначала мы преодолели Днепр, а с Революцией Достоинства начали решающий поход на "юга-васток". В 2022 году Украина наконец-то овладела сознанием всех жителей всей контролируемой территории государства. Состоялось окончательное пробуждение всей нации.

Сейчас идет кульминационная фаза двадцатилетней украинской Реконкисты — периода активной и фактически непрерывной борьбы современных украинцев за Украину.

Никогда еще национально-освободительная борьба украинцев не имела таких грандиозных масштабов, как сейчас. Это впервые.